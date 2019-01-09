В Волжском районе преступник, прикрывая лицо шарфом, разбил кувалдой окно АЗС и похитил выручку
9 января 2019 12:38
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В селе Калинка Волжского района неизвестный преступник, прикрывая лицом шарфом, разбил кувалдой окно АЗС «Лукойл» и похитил 19,4 тыс.руб. выручки прямо на глаза у оператора. Инцидент произошел ночью. Налетчика ищут, привлекали служебную собаку, пишет СО ОНЛАЙН.
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