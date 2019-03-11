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В Тольятти выявлен факт мошенничества при оформлении договора продажи квартиры в жилом доме № 37 по улице Калмыцкой.Полицейскими установлено, что подозреваемый - местный житель 1979 года рождения, являясь директором компании, являющейся подрядчиком строительства жилого дома, продал фактически принадлежащую компании квартиру жителю Автограда 1985 года рождения. Однако, вопреки установленным законодательством нормам права, данный договор в Росреестре не был зарегистрирован. Обязательства по заключенному договору злоумышленник не выполнил, впоследствии повторно продал данную квартиру. Причиненный ущерб составил более 950 тысяч рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.