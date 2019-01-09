В Тольятти в ходе застолья мужчина получил ножевую рану

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В первое утро нового года, сотрудники патрульно-постовой службы, прибыли по вызову жителей дома, расположенного на улице Ушакова в Центральном районе города, которые сообщили о том, что у них шумят и громко слушают музыку соседи.По указанному адресу сотрудники полиции нарушения общественного порядка не выявили. При сборе материала, с целью опроса соседей, в отношении которых поступило сообщение о нарушении тишины в многоквартирном доме, сотрудники полиции обратились в квартиру, где, по свидетельству жильцов дома, ранее шумели. Дверь открыла местная жительница, которая пояснила, что у них все в порядке. Полицейские обратили внимание, что за спиной женщины, медицинские работники оказывают помощь мужчине.Пострадавший 1987 года рождения пояснил, что несколькими часами ранее во время распития спиртных напитков у него произошел конфликт со знакомым 1971 года рождения, в ходе которого последний, ранее судимый за аналогичное преступление, нанес ему повреждения кухонным ножом. Стражи порядка задержали подозреваемого на месте происшествия и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В квартире сотрудники следственно-оперативной группы, вызванные патрульными, провели осмотр, изъяли необходимые улики, собрали характеризующий материал на участников происшествия.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает облМВД.