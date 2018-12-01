В Тольятти у мужчины изъяли гашиш

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В вечернее время суток около одного из домов по улице Дзержинского сотрудниками полиции ОП №21 г. Тольятти подозреваемый 1988 года рождения был задержан. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли у мужчины вещество растительного происхождения в виде плитки.Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотическое средство гашиш общей массой 95, 830 грамм, что является крупным размером.По информации сотрудников полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса злоумышленник пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.Фото pixabay.com