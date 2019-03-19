В Тольятти таксист пошел оплатить бензин, а клиент угнал машину

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Патрулировавший Автозаводский район города Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о сработавшей «тревожной кнопке». Помощь стражей правопорядка потребовалась на автозаправочной станции, расположенной на Московском проспекте.К прибывшим на место вызова патрульным за помощью обратился местный житель 1979 года рождения, работающий водителем такси. Он сообщил, что вместе с клиентом, которого вез по определенному адресу, заехал на АЗС, чтобы заправить автомобиль. Оплатив бензин, мужчина вышел на улицу. Он увидел, что его машина стоит, врезавшись в сугроб, а пассажир исчез в неизвестном направлении.Экипаж вневедомственной охраны начал поиски злоумышленника. Спустя непродолжительное время в ходе отработки прилегающей территории недалеко от места происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии передали местного жителя 1981 года рождения своим коллегам из полиции.По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело об угоне, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото pixabay.com