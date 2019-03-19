В Тольятти таксист пошел оплатить бензин, а клиент угнал машину
19 марта 2019 10:42
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Патрулировавший Автозаводский район города Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о сработавшей «тревожной кнопке». Помощь стражей правопорядка потребовалась на автозаправочной станции, расположенной на Московском проспекте.
К прибывшим на место вызова патрульным за помощью обратился местный житель 1979 года рождения, работающий водителем такси. Он сообщил, что вместе с клиентом, которого вез по определенному адресу, заехал на АЗС, чтобы заправить автомобиль. Оплатив бензин, мужчина вышел на улицу. Он увидел, что его машина стоит, врезавшись в сугроб, а пассажир исчез в неизвестном направлении.
Экипаж вневедомственной охраны начал поиски злоумышленника. Спустя непродолжительное время в ходе отработки прилегающей территории недалеко от места происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии передали местного жителя 1981 года рождения своим коллегам из полиции.
По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело об угоне, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Фото pixabay.com
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