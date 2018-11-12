В Тольятти полицейскими задержан подозреваемый в сбыте гашиша
12 ноября 2018 10:26
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Житель Тольятти подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков в значительном размере. Как установили сотрудники органов внутренних дел, безработный мужчина 1991 года рождения, находясь на лестничной площадке дома на ул. Автостроителей в Тольятти, незаконно сбыл гражданину наркотическое средство гашиш общей массой 13,64 грамма, что соответствует значительному размеру. Полицейские выяснили, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за побои.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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