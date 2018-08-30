В Тольятти полицейские задержали за взятку преподавательницу вуза

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Факт получения незаконного денежного вознаграждения зафиксировали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г.Тольятти.Из собранных полицейскими материалов следует, что в мае 2018 года подозреваемая 1971 года рождения, являясь преподавателем одного из учебных заведений, получила от студента денежные средства в размере 16 тысяч рублей за написание и содействие в защите дипломной работы. В момент передачи денег злоумышленницу задержали оперативники.Как в дальнейшем было установлено, это не первый факт противоправной деятельности. В период с мая по середину июня текущего года подозреваемая трижды получила незаконное денежное вознаграждение от студентов за проставление отметок за экзамены без фактической их сдачи и оказание содействия при защите дипломных работ на общую сумму 44 тысячи рублей.В настоящее время Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Фото pixabay.com