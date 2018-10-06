В Тольятти мужчина отвлек продавца и ограбил магазин
6 октября 2018 11:29
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В отдел полиции №24 УМВД России по г.Тольятти поступило сообщение о том, что в торговом павильоне на улице Ленина совершен грабеж. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Из опроса продавца магазина следовало, что из киоска исчезла коробка с деньгами в размере 4-х тысяч рублей. Полицейские установили, что незадолго до обнаружения пропажи в помещение зашел мужчина, который постоянно отвлекал продавца, задавая различные вопросы, и, дождавшись момента, скрылся вместе с похищенным. Полицейские составили список примет предполагаемого злоумышленника, ориентировку на него разослали всем наружным патрулям.
В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. По информации полицейских, житель города Тольятти 1990 года рождения ранее уже был судим за совершение имущественного преступления. Стражам правопорядка он признался, что, зайдя в павильон, увидел коробоку, в которой лежали деньги, после чего опросил продавца подать сигареты. Пока работник магазина отвлекся, он забрал денежные средства и скрылся. Деньги мужчина потратил на собственные нужды.
В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже, ведется следствие, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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