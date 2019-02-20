В Тольятти молодой человек угнал автомобиль, принадлежащий его отчиму
20 февраля 2019 10:11
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Несший службу на территории Центрального района города Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии от дежурного получил информацию об угоне автомобиля ВАЗ-2109. Противоправное деяние было совершено на улице Льва Толстого.
Спустя непродолжительное время на улице Мира патрульные обнаружили разыскиваемое транспортное средство. За рулем находился 19-летний молодой человек, у которого отсутствовали какие-либо документы на автомобиль. Местный житель признался, что машина принадлежит его отчиму 1983 года рождения.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали юношу вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе. По итогам дальнейшего разбирательства в полиции возбудили уголовное дело об угоне, сообщает пресс-служба реготделения Росгвардии.
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