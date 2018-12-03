В Тольятти ищут преступника, который с ножом нападал на женщин
3 декабря 2018 12:36
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В пятницу, 30 ноября и в субботу, 1 декабря, в Автозаводском районе Тольятти зарегистрированы два случая причинения женщинам ножевых ранений, предположительно, одним и тем же человеком, об этом сообщили правоохранители Тольятти.
Точных сведений о совершенных преступлениях пока нет, но как пишут в местных соцсетях, первый криминальный инцидент произошел в пятницу, предположительно в восьмом часу вечера на аллее в районе дома № 2 по Рябиновому бульвару. Там неизвестный преступник ударил ножом 20-летнюю девушку. Агрессор ничего не похитил и ничего не требовал, а пострадавшая сейчас находится в отделении реанимации.
А в субботу около семи часов вечера в районе дома № 2 по бульвару Космонавтов неизвестный ранил ножом 46-летнюю женщину, состояние которой сейчас оценивается как стабильно тяжелое. И в каждом случае пострадавшие называли одни и те же приметы нападавшего.
Как сообщили Волга Ньюс правоохранители, сейчас сотрудники У МВД России по городу Тольятти за причинение телесных повреждений на территории Автозаводского района 30 ноября и 1 декабря ведут розыск неизвестного преступника.
Приметы разыскиваемого:
На вид примерно 30 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвету, синие джинсы.
Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам (8482) 39-10-51 (8482) 93-45-01 или по телефону 020 102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции.
Фото pixabay.com
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