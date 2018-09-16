В Тольятти грабитель через разбитое окно пытался достать из автомобиля вещи

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В Тольятти на улице Зеленая экипаж ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти обратил внимание на мужчину, находящегося рядом с автомобилем «Лада Калина». Гражданин через разбитое окно пытался достать из автомобиля вещи. Увидев приближающихся правоохранителей мужчина побежал, но был задержан. Инспектора ДПС доставили его для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.В ходе личного досмотра у задержанного была обнаружена автомагнитола. Мужчина признался в том, что похитил акустическую систему разбив стекло транспортного средства. Также он рассказал, что похищенное имущество планировал сдать в ломбард, а деньги потратить на алкоголь.Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что мужчине 42 года, проживает в Центральном районе Автограда, нигде не работает и ранее судим за грабеж, угрозу убийством, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.Фото pixabay.com