В Тольятти грабитель через разбитое окно пытался достать из автомобиля вещи
16 сентября 2018 11:44
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В Тольятти на улице Зеленая экипаж ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти обратил внимание на мужчину, находящегося рядом с автомобилем «Лада Калина». Гражданин через разбитое окно пытался достать из автомобиля вещи. Увидев приближающихся правоохранителей мужчина побежал, но был задержан. Инспектора ДПС доставили его для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.
В ходе личного досмотра у задержанного была обнаружена автомагнитола. Мужчина признался в том, что похитил акустическую систему разбив стекло транспортного средства. Также он рассказал, что похищенное имущество планировал сдать в ломбард, а деньги потратить на алкоголь.
Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что мужчине 42 года, проживает в Центральном районе Автограда, нигде не работает и ранее судим за грабеж, угрозу убийством, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Фото pixabay.com
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