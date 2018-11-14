В Тольятти бомж убил коллегу на рабочем месте
14 ноября 2018 11:19
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В полицию Тольятти поступило сообщение, что на территории одного из учреждений Комсомольского района мужчине причинено ножевое ранение, от которого он впоследствии скончался.
По предварительным данным, 41-летний местный житель, подрабатывающий в этом учреждении, распивал спиртные напитки со своим 40-летним коллегой. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого последний схватил нож и нанес оппоненту удары.
В ходе отработки прилегающей территории оперативники задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался мужчина без определенного места жительства, ранее не судим. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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