В Тольятти бомж убил коллегу на рабочем месте

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В полицию Тольятти поступило сообщение, что на территории одного из учреждений Комсомольского района мужчине причинено ножевое ранение, от которого он впоследствии скончался.По предварительным данным, 41-летний местный житель, подрабатывающий в этом учреждении, распивал спиртные напитки со своим 40-летним коллегой. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого последний схватил нож и нанес оппоненту удары.В ходе отработки прилегающей территории оперативники задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался мужчина без определенного места жительства, ранее не судим. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com