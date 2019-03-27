В Сызрани ищут подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
27 марта 2019 12:17
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Сотрудниками ОП № 34 МУ МВД России «Сызранское» за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», разыскивается женщина 1988 года рождения, уроженка Ульяновской области.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемой с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована, сообщает облМВД.
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