В Сызрани двух молодых людей задержали за кражу аккумулятора из автомобиля
4 декабря 2018 10:12
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Подозреваемых в краже задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрань. Глубокой ночью возле одного из домов на проспекте Королева стражи правопорядка заметили двух молодых людей, которые несли в руках автомобильный аккумулятор. При этом при виде патрульной автомашины они явно занервничали. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что происходит. Внятно ответить, чей аккумулятор и куда они его несут, жители Сызрани не смогли.
В дальнейшем выяснилось, что аккумуляторная батарея была украдена с автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного в одном из дворов. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанных молодых людей 1997 и 2001 годов рождения. Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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