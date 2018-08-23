В Сергиевском районе пенсионерка стала жертвой насилия

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В дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району поступило сообщение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении жительницы с. В. Орлянка 1939 года рождения. Дежурный незамедлительно направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.Прибывших на место происшествия полицейских встретил социальный работник. Он рассказал, что осуществляет уход за пенсионеркой и, придя к ней в очередной раз, узнал о нападении на пожилую женщину. Сотрудники органов внутренних дел опросили потерпевшую и выяснили, что злоумышленник, находившийся в нетрезвом состоянии, проник в дом через приоткрытое окно. После совершения насильственных действий в отношении находившейся там пенсионерки мужчина скрылся.В тот же день в ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - им оказался неоднократно судимый житель Исаклинского района 1973 года рождения, находившийся в с. В. Орлянка в гостях у знакомых.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, сообщает облМВД.