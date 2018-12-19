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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области вор заметил, где хозяйка хранит ключи, и обокрал квартиру

19 декабря 2018 10:31
128
В Самарской области вор заметил, где хозяйка хранит ключи, и обокрал квартиру
Задержан 18-летний молодой человек.

В дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району обратилась жительница села Новое Якушкино и сообщила о том, что из ее квартиры похитили деньги в размере 1,7 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что деньги лежали в сумке, которая находилась на кухне.

Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что дверь не была взломана. Они установили причастность к совершению преступления местного жителя двухтысячного года рождения.

Молодого человека задержали. В ходе опроса юноша признался в том, что однажды случайно увидел, где хозяйка хранит ключи от квартиры - под ковриком у двери. Вечером, когда никого не было дома, он зашел в жилище, нашел деньги в сумке, забрал их и ушел, закрыв дверь и положив ключи на прежнее место. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
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