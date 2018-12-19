В Самарской области вор заметил, где хозяйка хранит ключи, и обокрал квартиру

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В дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району обратилась жительница села Новое Якушкино и сообщила о том, что из ее квартиры похитили деньги в размере 1,7 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что деньги лежали в сумке, которая находилась на кухне.Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что дверь не была взломана. Они установили причастность к совершению преступления местного жителя двухтысячного года рождения.Молодого человека задержали. В ходе опроса юноша признался в том, что однажды случайно увидел, где хозяйка хранит ключи от квартиры - под ковриком у двери. Вечером, когда никого не было дома, он зашел в жилище, нашел деньги в сумке, забрал их и ушел, закрыв дверь и положив ключи на прежнее место. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.По данному факту возбуждено уголовное дело.