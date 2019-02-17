В Самаре задержан водитель, подозреваемый в краже драгоценностей и денег пассажирки

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В отдел полиции №3 Управления МВД России по г. Самаре с заявлением о краже золотых изделий и денежных средств обратилась 50-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что накануне поздно ночью она возвращалась домой, остановив попутный автомобиль. Уже дома она обнаружила, что с шеи пропала цепочка, а в сумке отсутствуют денежные средства.Горожанка решила не медлить и обратилась за помощью к сотрудникам полиции. В ходе опроса заявительницы правоохранители выяснили, что женщина во время поездки уснула и проснулась от того, что водитель машины стучал ее по плечу и трогал за шею. Также она обратила внимание, что ее рюкзак лежал возле ног и был открыт, хотя до этого она оставляла его на коленях и замок закрывала.В одном из ломбардов сотрудники уголовного розыска обнаружили кулон, схожий по описанию с похищенным. Узнав у работников ломбарда данные о мужчине, который принес драгоценность для продажи, правоохранители вышли на след предполагаемого злоумышленника.В ходе опроса мужчина пояснил следователям, что по пути его пассажирка уснула, при этом пока она спала, ее сумка упала на пол и из нее выпал кошелек с денежными средствами. Когда они подъехали к дому, он решил похитить денежные средства. Далее водитель стал будить женщину и в этот момент увидел у нее на шее золотую цепочку с кулоном. По словам задержанного, он расстегнул замок цепочки и похитил драгоценность.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.