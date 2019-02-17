В Самаре задержан водитель, подозреваемый в краже драгоценностей и денег пассажирки
17 февраля 2019 10:25
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В отдел полиции №3 Управления МВД России по г. Самаре с заявлением о краже золотых изделий и денежных средств обратилась 50-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что накануне поздно ночью она возвращалась домой, остановив попутный автомобиль. Уже дома она обнаружила, что с шеи пропала цепочка, а в сумке отсутствуют денежные средства.
Горожанка решила не медлить и обратилась за помощью к сотрудникам полиции. В ходе опроса заявительницы правоохранители выяснили, что женщина во время поездки уснула и проснулась от того, что водитель машины стучал ее по плечу и трогал за шею. Также она обратила внимание, что ее рюкзак лежал возле ног и был открыт, хотя до этого она оставляла его на коленях и замок закрывала.
В одном из ломбардов сотрудники уголовного розыска обнаружили кулон, схожий по описанию с похищенным. Узнав у работников ломбарда данные о мужчине, который принес драгоценность для продажи, правоохранители вышли на след предполагаемого злоумышленника.
В ходе опроса мужчина пояснил следователям, что по пути его пассажирка уснула, при этом пока она спала, ее сумка упала на пол и из нее выпал кошелек с денежными средствами. Когда они подъехали к дому, он решил похитить денежные средства. Далее водитель стал будить женщину и в этот момент увидел у нее на шее золотую цепочку с кулоном. По словам задержанного, он расстегнул замок цепочки и похитил драгоценность.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.
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