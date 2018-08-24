В Самаре задержали насильника, напавшего на двух девочек

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Согласно собранным материалам, преступления против половой неприкосновенности были совершены 4 марта 2016 года в подъезде одного из жилых домов, расположенных в Томашевском тупике, с разницей около 40 минут. Злоумышленник совершил противоправные действия в отношении двух несовершеннолетних жительниц областного центра. В одном из случаев девочка дала отпор нападавшему.В тот же день сообщения о случившемся поступили в полицию. В ходе проведения планомерной работы полицейские получили сведения о возможной причастности к совершению преступлений 30-летнего жителя Самарской области. Оперативники отработали круг общения подозреваемого и возможные места, где он мог появиться. В итоге мужчину на днях задержали на территории областного центра.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает облМВД.Фото pixabay.com