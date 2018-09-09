В Самаре в ходе выяснения отношений жена убила мужа
9 сентября 2018 11:06
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В полицию в Самаре поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Воронежской, совершено преступление. По прибытию на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе опроса жены погибшего жителя данной квартиры 1965 года рождения, а также с жильцов дома следственно-оперативная группа выяснила подробности инцидента. Согласно собранным на месте происшествия материалам, между супругами в тот день произошла ссора. Конфликту предшествовало совместное употребление спиртных напитков. По предварительным данным, в ходе выяснения отношений женщина схватила нож и нанесла своему мужу ножевые ранения. Предполагаемое орудие преступления – нож - полицейские изъяли в ходе осмотра места происшествия.
Подозреваемую в совершении противоправного деяния сотрудники органов внутренних дел задержали. Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая 1968 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась, но неоднократно, как и погибший мужчина, попадала в поле зрения за совершение административных правонарушений, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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