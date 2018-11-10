В Самаре ссора родственников переросла в поножовщину
10 ноября 2018 10:39
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В полицию в Самаре поступило сообщение о произошедшем в квартире на ул. Советской Армии преступлении. В ходе общения с участниками инцидента сотрудники полиции выяснили: в дневное время суток по месту жительства одной из самарских семей произошел конфликт во время застолья. Завязавшаяся вначале словесная перепалка между 42-летним самарцем и его шурином 1966 года рождения переросла в драку.
Сын младшего из участников конфликта попытался разнять противоборствующие стороны, но ему это не удалось. Как следовало из собранных материалов, во время драки старший из противников схватил нож и нанес зятю удар в область живота. В полицию и службу скорой медицинской помощи обратилась супруга пострадавшего. Впоследствии получивший ножевое ранение самарец был госпитализирован в медицинское учреждение. Экспертиза установила, что в результате инцидента здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый – мужчина 1966 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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