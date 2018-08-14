В Самаре сотрудники Росгвардии "по горячим следам" задержали подозреваемого в грабеже

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Находясь на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку, что неизвестный с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья, совершил ограбление. Потерпевший, местный житель 1966 года рождения, немедленно сообщил о случившемся в правоохранительные органы и подробно описал нападавшего.В районе улицы Калинина, росгвардейцы заметили мужчину. Его приметы совпадали с полученной ориентировкой. Стражи правопорядка остановили прохожего. Им оказался 28-летний житель областного центра, на счету которого уже было 10 судимостей. Подозреваемый был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.