В Самаре сотрудника компании обвинили в хищении дизельного топлива

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В полицию обратились работники одной из самарских организаций с сообщением о том, что, предположительно, их коллега 1974 года рождения, житель города Отрадного, похищает дизельное топливо, принадлежащее компании.В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Топливно-энергетический комплекс» сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области установили, что мужчина может быть причастен к хищению с использованием служебного положения более 6 600 литров горючего на сумму, превысившую 250 000 рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.