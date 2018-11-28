В Самаре состоялся рейд, в ходе которого устранялась настенная реклама "интернет-адресов смерти"

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сегодня Волжское войсковое казачье общество и другие казачьи объединения нашего региона вносят достойный вклад в укрепление дружбы всех народов, проживающих в РФ, и в патриотическое воспитание населения, в первую очередь, молодёжи.
В Самаре состоится казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Сотрудники общественных организаций и учебных заведений проведут для потенциальных волонтёров интерактивные занятия по культуре общения с людьми с ОВЗ, эксплуатации инватехники и пониманию инвалидности.
В Самаре состоится Инклюзивная эстафета «Готовы помочь!», посвященная вопросам понимания инвалидности
Германия и Франция не поддерживают расширение санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе
Он должен был осуществить путем «закладок» сбыт наркотических средств, привезенных им из Московской области, массой 743 г, 496 г и 1241 г.
Житель Самары лишился на 11 лет свободы за попытку сбыть наркотики
Осознав, что, если долг по налогам не будет погашен, производственное здание будет продано на торгах, владелец компании полностью оплатил задолженность в размере свыше 1 миллиона 396 тысяч рублей.
В Шигонском районе арест производственного здания побудил компанию оплатить долг в почти 1,5 миллиона рублей
Исторические парки «Россия – Моя история» вошли в тройку лидеров, уступив лишь Государственному Эрмитажу и Третьяковской галерее!
Исторические парки «Россия – Моя история» вошли в тройку лидеров медиарейтинга музеев страны!
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация и показ фильма. Также волонтерам расскажут о сайте Единой Информационной Системы «Добровольцы России», на этой площадке можно будет поделиться впечатлениями от просмотра фильма.
В Самарской области состоится премьера фильма «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных»
Сбербанк подвел итоги ипотечной акции, проведенной в рамках «Зеленого дня» 11 и 12 ноября. 177-й день рождения Банка был отмечен предложением программ и продуктов по сниженным ценам как от Сбербанка, так и от его партнеров.
Сбербанк подвел итоги ипотечной акции «Зеленого дня»
сегодня  Среда, 28 ноября, 16:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/11:
USD 66.78
0.27
EUR 75.62
0.05
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре состоялся рейд, в ходе которого устранялась настенная реклама "интернет-адресов смерти"

28 ноября 2018 13:32
109
В Самаре состоялся рейд, в ходе которого устранялась настенная реклама
Акция затронула большинство районов областного центра.

Как рассказывают сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Самарской области наркопритоны, наркокурьеры и продавцы смертоносного зелья постепенно уходят в прошлое. На сегодняшний день наркосбыт в основном осуществляется в сети Интернет. Денежные операции производятся при помощи электронных кошельков.

Для продвижения в массы своей криминальной продукции, наркодилеры занимаются саморекламой "интернет-адресов смерти", для чего используют стены домов, сараев и гаражей. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят рейды по выявлению и устранению подобной рекламы. Недавно такое мероприятие состоялось в рамках второго этапа Всероссийской акции "Сообщи где торгую смертью". В ходе рейда устранялась настенная реклама "интернет-адресов смерти".

Акция затронула большинство районов областного центра. В мероприятии помимо сотрудников полиции приняли активное участие представители Общественного совета Главного управления МВД России по Самарской области, представители молодежной общественной антинаркотической организации "Антидиллер", а также активные пользователи социальных сетей.

Полицейские и общественники, несмотря на холодную погоду и сильный ветер осматривали жилые дома, массивы гаражей, сараи на предмет выявления криминальной рекламы. Непосвященным может показаться, что это всего лишь каракули развлекающихся подростков. Тогда как, за вроде бы безобидными надписями, скрываются "адреса смерти".

В этот день полицейские и общественники осуществили выезд в Промышленный, Железнодорожный, Октябрьский и Ленинский и другие районы. В ходе выезда проверено 22 адреса, из которых по 12 адресам выявлены и устранены надписи с возможной рекламой, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
28 ноября 2018  15:20
Он должен был осуществить путем «закладок» сбыт наркотических средств, привезенных им из Московской области, массой 743 г, 496 г и 1241 г.
Житель Самары лишился на 11 лет свободы за попытку сбыть наркотики
Он должен был осуществить путем «закладок» сбыт наркотических средств, привезенных им из Московской области, массой 743 г, 496 г и 1241 г.   Закон
48
28 ноября 2018  15:13
Осознав, что, если долг по налогам не будет погашен, производственное здание будет продано на торгах, владелец компании полностью оплатил задолженность в размере свыше 1 миллиона 396 тысяч рублей.
В Шигонском районе арест производственного здания побудил компанию оплатить долг в почти 1,5 миллиона рублей
Осознав, что, если долг по налогам не будет погашен, производственное здание будет продано на торгах, владелец компании полностью оплатил задолженность в... Закон
78
28 ноября 2018  11:15
Неоплаченный штраф за участие в незаконном митинге привел тольяттинца к обязательным работам
Неоплаченный штраф за участие в незаконном митинге привел тольяттинца к обязательным работам
Ему предстоит провести 30 часов за уборкой улиц. Закон
112
27 ноября 2018  22:02
Подробности войны за участок раскрыты в процессе, который идет сейчас.
Суд разбирается с тем, как самарская ОПГ душила дайв-центр на 8-й просеке
Подробности войны за участок раскрыты в процессе, который идет сейчас.  Закон
469
27 ноября 2018  18:47
Он получил от представителя ООО взятку в 12 тысяч рублей за не составление административных протоколов за самовольно размещенные торговые объекты.
Сотрудник администрации Тольятти попал под уголовное дело за получение взятки
Он получил от представителя ООО взятку в 12 тысяч рублей за не составление административных протоколов за самовольно размещенные торговые объекты.  Закон
318
27 ноября 2018  18:36
Также возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, за
Начальник контрольного отдела УФНС СО подозревается в получении взятки через двух посредников, в особо крупном размере
Также возбуждено уголовное дело в отношении  двух местных жителей, за "посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере". Закон
293
27 ноября 2018  15:07
Мужчина накопил долг перед сыном почти в почти 150 тысяч рублей.
Житель Хворостянского района за неуплату алиментов своему сыну проведет 10 суток за решеткой
 Мужчина накопил долг перед сыном почти в почти 150 тысяч рублей.  Закон
232
Весь список
Происшествия
28 ноября 2018  14:00
В Самаре на ул. Ставропольской грузовик насмерть сбил женщину
В Самаре на ул. Ставропольской грузовик насмерть сбил женщину
Местные жители отмечают, что в этом месте пешеходы часто перебегают дорогу. Происшествия
178
28 ноября 2018  11:46
В Самаре во время пожара погибла пенсионерка Женщина плохо ходила.
В Самаре во время пожара погибла пенсионерка
Женщина плохо ходила. Происшествия
116
28 ноября 2018  11:40
В районе ДК «Современник» в Самаре трамвай сошел с рельсов
В районе ДК «Современник» в Самаре трамвай сошел с рельсов
В результате происшествия движение трамваев встало. Происшествия
179
Весь список
Криминал
28 ноября 2018  13:32
В Самаре состоялся рейд, в ходе которого устранялась настенная реклама
В Самаре состоялся рейд, в ходе которого устранялась настенная реклама "интернет-адресов смерти"
Акция затронула большинство районов областного центра. Криминал
107
28 ноября 2018  10:08
В Тольятти у входа в магазин мужчина ранил прохожего ножом
В Тольятти у входа в магазин мужчина ранил прохожего ножом
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Криминал
947
27 ноября 2018  18:26
По предварительны данным, похищенного мужчину планировали привлечь для попрошайничества.
В Самарской области заключены под стражу трое мужчин за похищение человека
По предварительны данным, похищенного мужчину планировали привлечь для попрошайничества.   Криминал
306
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
555
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
508
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
967
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1060
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
996
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
1041
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
876
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
847
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1288
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1656
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1696
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2851
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
В Самаре состоится Инклюзивная эстафета «Готовы помочь!», посвященная вопросам понимания инвалидности
В пресс-центре Правительства Самарской области проходит брифинг на тему: «Меры социальной поддержки семей с детьми, предоставляемые органами социальной защиты»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные