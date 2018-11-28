В Самаре состоялся рейд, в ходе которого устранялась настенная реклама "интернет-адресов смерти"

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Как рассказывают сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Самарской области наркопритоны, наркокурьеры и продавцы смертоносного зелья постепенно уходят в прошлое. На сегодняшний день наркосбыт в основном осуществляется в сети Интернет. Денежные операции производятся при помощи электронных кошельков.Для продвижения в массы своей криминальной продукции, наркодилеры занимаются саморекламой "интернет-адресов смерти", для чего используют стены домов, сараев и гаражей. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят рейды по выявлению и устранению подобной рекламы. Недавно такое мероприятие состоялось в рамках второго этапа Всероссийской акции "Сообщи где торгую смертью". В ходе рейда устранялась настенная реклама "интернет-адресов смерти".Акция затронула большинство районов областного центра. В мероприятии помимо сотрудников полиции приняли активное участие представители Общественного совета Главного управления МВД России по Самарской области, представители молодежной общественной антинаркотической организации "Антидиллер", а также активные пользователи социальных сетей.Полицейские и общественники, несмотря на холодную погоду и сильный ветер осматривали жилые дома, массивы гаражей, сараи на предмет выявления криминальной рекламы. Непосвященным может показаться, что это всего лишь каракули развлекающихся подростков. Тогда как, за вроде бы безобидными надписями, скрываются "адреса смерти".В этот день полицейские и общественники осуществили выезд в Промышленный, Железнодорожный, Октябрьский и Ленинский и другие районы. В ходе выезда проверено 22 адреса, из которых по 12 адресам выявлены и устранены надписи с возможной рекламой, сообщает облМВД.