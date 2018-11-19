В Самаре мужчина разбил стекло и ограбил магазин

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30 октября в полицию в Самаре поступило сообщение о том, что из магазина, расположенного на улице Полевая, совершена кража. Причиненный ущерб заявитель оценил на сумму 7 900 рублей.Злоумышленник проник в торговую точку разбив стекло. После чего неизвестный забрал из кассы деньги и скрылся.В ходе проведения оперативных мероприятий к сотрудникам полиции поступила информация, что к хищению может быть причастен ранее судимый за кражу местный житель 1988 года рождения. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.