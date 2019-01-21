В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы
21 января 2019 13:35
81
В Самаре и области активизировались мошенники, которые под видом сотрудников газовых служб ходят по домам жителей и предлагают купить «очень нужные» приборы по большой скидке или осмотреть счетчики. В итоге люди лишаются своих сбережений. Обычно подобные «представления» злоумышленники проворачивают перед пожилыми гражданами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, только за прошлый год в Самарской области зарегистрировали 249 преступлений, совершенных мошенниками. При этом в 32 случаях люди становились жертвами псевдогазовиков.
Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют жителям проверять документы всех приходящих к ним сотрудников коммунальных служб и связываться с направившей их организацией, не упускать гостей из вида и не оставлять их одних в комнате, а также не спешить отдавать свои деньги за предлагаемый товар. Отметим, что о всех проверках газовые и иные подобные службы предупреждают заранее, пишет "КП в Самаре".
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
19 января 2019 14:43
Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 10 современных игровых аппаратов, незаконная игорная деятельность прекращена. Закон
622
18 января 2019 15:37
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
428
17 января 2019 17:36
Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров. Закон
323
17 января 2019 17:30
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Закон
273
17 января 2019 17:22
По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор. Закон
310
16 января 2019 16:51
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Закон
478
16 января 2019 16:08
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы. По версии следствия, при выполнении... Закон
329
Происшествия
21 января 2019 13:46
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
83
21 января 2019 13:39
Их тела обнаружили на пожаре. Происшествия
97
21 января 2019 13:17
Его БТР упал в ущелье. Происшествия
102
Криминал
21 января 2019 13:35
Полицейские рекомендуют самарцам быть осторожнее. Криминал
80
21 января 2019 09:51
Он унес шкатулку с украшениями. Криминал
117
20 января 2019 12:27
Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. Криминал
303
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
648
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
826
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1053
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
917
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1240
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
847
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1629
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1425
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1769
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2142
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2364
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3585
Мероприятия