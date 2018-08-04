В Приволжском районе сосед ударил мужчину ножом в живот

13

В дежурную часть отдела МВД России по Приволжскому району поступило телефонное сообщение из центральной районной больницы о госпитализации с ранением живота 64–летнего мужчины.Стражи правопорядка установили, что преступление произошло на одной из улиц поселка Приволжский. Сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, опросили жильцов близлежащих домов и восстановили последовательность событий. Как выяснилось, ранее подозреваемый и потерпевший, будучи соседями, конфликтовали на бытовой почве. По предварительным данным, в день совершения преступления, встретившись около дома, в котором они проживали, мужчины вновь начали оскорблять друг друга, вспоминая прежние обиды. Полицейские установили, что во время выяснения отношений подозреваемый забежал в свою квартиру, схватил нож и, выйдя на улицу, нанес им удар в область живота потерпевшему.По информации правоохранителей, 59-летний местный житель нигде не работает. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com