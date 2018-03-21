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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Приволжском районе пенсионерку обокрали женщины, представившись работниками социальной службы

21 марта 2018 10:48
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В Приволжском районе пенсионерку обокрали женщины, представившись работниками социальной службы
Полицейские раскрыли кражу из дома, совершенную в феврале.

В феврале этого года в ОМВД России по Приволжскому району обратилась жительница села Обшаровка 1939 года рождения. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что у нее украли денежные средства. Сумма причиненного материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские произвели осмотр места происшествия, подворовой обход близлежащих домов и подробно расспросили заявительницу. Потерпевшая пояснила, что две незнакомые женщины, представившись работниками социальной службы, вошли к ней в дом и попросили разменять денежные средства. В их присутствии пожилая женщина достала деньги из-под матраса кровати. Предположительно, пока одна из злоумышленниц отвлекала пенсионерку, другая незаметно совершила хищение денежных средств. Было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных оперативных мероприятий стражи правопорядка выяснили, что к преступлению могут быть причастны две женщины цыганской национальности, ориентировка на которых ранее поступила от полицейских Хворостянского района, на чьей территории была совершена аналогичная кража.

Сотрудники органов внутренних дел установили маршрут передвижения автомобиля, в котором могли находиться предполагаемые злоумышленницы. Данная информация была передана постам ДПС и вскоре машина была остановлена сотрудниками ГИБДД. При общении с правоохранителями женщины стали проявлять видимое беспокойство.

Подозреваемых доставили в территориальный отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства, где одна из них - ранее не судимая жительница Чапаевска 1986 года рождения, дала признательные показания в совершении двух краж. В настоящее время полицейские проверяют вторую задержанную на причастность к данным хищениям. Расследование продолжается, сообщает облМВД.

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