В Похвистнево раскрыто хищение муки из железнодорожного вагона

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В дежурную часть ЛОП на станции Похвистнево поступило сообщение о том, что в составе грузового поезда, прибывшего на станцию Абдулино, обнаружен вагон, у которого сорвано на дверях запорно-пломбировочное устройство.Установлено, что в вагоне отсутствовало несколько 45-килограммовых мешков с мукой. Общая сумма ущерба составила 7844 рубля 33 копейки.В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудниками ЛПП на станции Абдулино установлен и задержан ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель.Мужчина пояснил, что, вскрыв контейнер, он часть мешков с мукой перенес в свое жилище и впоследствии продал их на рынке.Сумма ущерба возмещена грузополучателю в полном объеме.Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.