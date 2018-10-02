В Похвистнево подозреваемая в течение двух дней совершила четыре хищения из магазинов

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В полицию обратился представитель сети супермаркетов, с просьбой привлечь к ответственности женщину, похитившую продукты питания из двух магазинов.Полицейские установили, что злоумышленница, находясь в торговом зале со своей несовершеннолетней дочерью, похитила из супермаркета четыре бутылки виски стоимостью более 1 500 рублей. Позже пакет со спиртным был обнаружен среди торговых рядов на ближайшем рынке.В тот же день подозреваемая совершила кражу 10 палок колбасы из другого супермаркета. Ущерб составил 1 000 рублей. Продавцы пытались остановить злоумышленницу, но она, вернув две палки колбасы, догнавшим её продавцам, убежала.Через пару дней по обращению представителей двух магазинов, торгующих товарами бытовой химии, сотрудниками полиции была проведена проверка по факту хищения 4 флаконов туалетной воды стоимостью более 5 500 рублей. Пропажа была обнаружена при проведение инвентаризации. Кадры с камер наблюдения, расположенных в торговых точках, запечатлели момент, когда злоумышленница прячет товары и скрывается с похищенным.В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники полиции выяснили, что к совершению открытого хищения из четырёх супермаркетов, может быть причастна 24-летняя жительница города Похвистнево, ранее имевшая проблемы с законом. Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.