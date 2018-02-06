В Отрадном ювелир воровал драгоценности заказчиков

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Прокуратура г. Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).По версии следствия, предприниматель, осуществляя деятельность в ювелирной мастерской, принимал лом золота для изготовления драгоценных изделий, а также драгоценные изделия для ремонта и обращал их в свою пользу.В январе 2017 года мужчина причинил заказчику ущерб на сумму свыше 33 тысяч рублей. В августе этого же года он похитил у 5 граждан ценности стоимостью 119 тысяч рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Отрадненский городской суд, сообщает облпрокуратура.