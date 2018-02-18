В Отрадном мужчина украл с дачного участка дрель, перфоратор и бензопилу и пытался спрятаться за сугробом

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Около 4 часов утра на улице Ленинградской патрульные обратили внимание на мужчину, который вез садовую тележку. Увидев служебную автомашину Росгвардии, пешеход попытался спрятаться за сугробом. Стражи правопорядка решили узнать причину такого поведения.Во время общения с сотрудниками вневедомственной охраны мужчина сильно нервничал, на вопросы отвечал невпопад. Он объяснил, что садовую тележку якобы нашел на сгоревшем дачном участке, а находящиеся в ней дрель, перфоратор и бензопилу – на мусорной площадке. Учитывая обстоятельства, а также то, что житель Отрадного ранее неоднократно привлекался к ответственности за кражи, патрульные предположили, что имущество может быть похищено. Они вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали мужчину 1988 года рождения полицейским.В дальнейшем задержанный признался, что украл строительные инструменты с территории дачного участка. Материальный ущерб, нанесенный владельцу, составил 15 тысяч рублей. В полиции возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.