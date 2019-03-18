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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Новокуйбышевске задержали разбойника, с ножом напавшего на женщину

18 марта 2019 10:01
96
В Новокуйбышевске задержали разбойника, с ножом напавшего на женщину
К моменту задержания похищенные деньги он потратил.

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску обратилась местная жительница 1937 года рождения. Женщина сообщила, что у нее возле дома на улице Миронова, в котором она проживает, неизвестный мужчина, угрожая ей предметом, похожим на нож, вырвал из рук сумку с продуктами и женскую сумку, в которой находились денежные средства. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму более 2800 рублей.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска Новокуйбышевского отдела полиции, следуя по улицам города на автомобиле, заметили мужчину, подходящего под описание злоумышленника. Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции. В ходе дальнейших разбирательств ранее не судимый местный житель 1961 года рождения свою вину признал полностью и дал признательные показания. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на собственные нужды, сумки выбросил.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.


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