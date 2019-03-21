В Новокуйбышевске сотрудники Росгвардии задержали осужденного, скрывшегося от правоохранительных органов

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В городе Новокуйбышевск находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о «тревожной кнопке», сработавшей в кафе на проспекте Победы. Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.К прибывшим на место происшествия патрульным за помощью обратилась администратор кафе. Она рассказала, что один из клиентов ведет себя вызывающе, пристает к другим посетителям и персоналу. При этом мужчина отказывался возместить ущерб за разбитую им посуду.Установив личность правонарушителя, сотрудники Росгвардии выяснили, что он находится в федеральном розыске. Представители УФСИН России по Самарской области разыскивали его как осужденного, не прибывшего к месту заключения. Стражи правопорядка передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.