В Новокуйбышевске грабитель сорвал с шеи женщины золотую цепочку

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По словам 44-х летней жительницы города Новокуйбышевск в один из летних дней она, как обычно, утром направлялась на работу. В пути следования, она внезапно почувствовала, что с шеи сорвали золотую цепочку. Оглянувшись, увидела убегающего подростка и побежала за ним. В это время на улице осуществляли патрулирование сотрудники Госавтоинспекции. Увидев бегущую за парнем, с криками о помощи женщину, они мгновенно оценили ситуацию и, припарковав патрульный автомобиль, начали преследование. После непродолжительной погони, молодой человек был задержан ими и доставлен в ближайший отдел полиции для выяснения всех подробностей произошедшего.В ходе проведенной проверки, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Новокуйбышевску установили личность злоумышленника. Не работающий, нигде не учащийся житель города Чапаевска 2001 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался, но в поле зрении полиции уже попадал. Со слов задержанного, похищенное имущество он планировал продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.