В Кинельском районе у мужчины полицейские изъяли патроны

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Для составления протокола за распитие спиртных напитков в общественных местах» в Кинельский отдел полиции был доставлен 54-летний местный житель. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него было обнаружено и изъято 17 патронов. Согласно справки эксперта, изъятое является патронами калибра 5,6 мм, пригодными для стрельбы.Подозреваемый признался сотрудникам органов внутренних дел, что патроны он нашел осенью 2017 года на берегу озера, находящегося в черте города, и хранил в своей квартире. По предварительным данным, в день задержания он переезжал на другое место жительства, про патроны вспомнил, когда все вещи уже были упакованы, и положил опасную находку в карман. Полицейские задержали злоумышленника в момент, когда он распивал спиртные напитки на привокзальной площади, рядом с ним находились сумки с вещами.Также правоохранители установили, что задержанный ранее был неоднократно судим за преступления различной степени тяжести. Из последнего места лишения свободы он освободился в 2016 году.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.