В Кинельском районе сын ударил ножом пенсионера, требуя денег

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В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение о том, что каретой скорой помощи в больницу доставлен 76-летний житель поселка Алексевка, у которого были диагностированы телесные повреждения.Прибывшие в медицинское учреждение правоохранители выяснили, что медиков вызвали соседи потерпевшего. Оперативники отправились по указанному адресу, где задержали подозреваемого в нанесении травм пенсионеру – нигде не работающего 47-летнего сына пострадавшего.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что в доме у родственников постоянно случались ссоры: предполагаемый злоумышленник нигде не работал и постоянно просил у отца деньги на личные нужды. По предварительным данным, в очередной раз услышав отказ, мужчина схватился за нож. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.