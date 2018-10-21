В Кинеле грабитель похитил у гостьи телефон

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В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» обратилась жительница района. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сотовый телефон и скрылся. Причиненный ущерб заявительница оценила в 1500 рублей.Также 48-летняя потерпевшая сообщила полицейским, что в этот день приехала в Кинель за продуктами на рынок, где познакомилась с двумя мужчинами, которые предложили ей вместе выпить, и отправилась к ним в гости. Когда спиртное закончилась, заявительница собралась домой и, стоя на крыльце с телефоном в руках, ждала такси. По предварительным данным, в этот момент из дома вышел один из участников застолья, выхватил из её рук средство связи и убежал.Вскоре при отработке территории мужчина был задержан неподалеку от места происшествия. Подозреваемый - безработный ранее судимый за имущественные преступления житель г. Кинеля 1977 года рождения, пояснил правоохранителям, что хотел сдать телефон в ломбард, а вырученные деньги потратить на спиртное, но не успел.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Сотовый телефон изъят и в скором времени будет возвращен законной владелице.