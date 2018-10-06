В Чапаевске у директора работник похитил телефон

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В дежурную часть ОМВД России по г.Чапаевску поступило заявление от местного жителя 1947 года рождения. Мужчина рассказал о том, что у него открыто похитили сотовый телефон и денежные средства в размере пяти тысяч рублей. В ходе опроса потерпевший подробно описал приметы похитителя и рассказал, что знает злоумышленника.Как выяснилось в дальнейшем, обратившийся за помощью гражданин является директором одной из баз стройматериалов города Чапаевска, а мужчина, которого заявитель так подробно описал – его работник. Потерпевший также пояснил, что в день, когда было совершено преступление, они встретились на территории базы, для того, чтобы директор выплатил заработную плату своему наемному работнику. При встрече подозреваемый неожиданно выхватил из рук потерпевшего денежные средства и телефон.В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний житель Чапаевска, проживающий в том же районе, где находится база. В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.