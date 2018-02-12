В Большой Глушице грабитель пытался вынести водку из магазина в рукавах куртки
12 февраля 2018 13:49
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Из материалов уголовного дела следует, что преступление было совершено в магазине, расположенном в селе Большая Глушица. Мужчина похитил в торговом зале две бутылки водки, спрятал их в рукава куртки и скрылся. Сотрудники магазина попытались остановить злоумышленника, но безуспешно.
Полицейские задержали предполагаемого преступника по горячим следам. Им оказался безработный местный житель 1985 года рождения. Похищенное изъято.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Ведется следствие, сообщает облМВД.
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