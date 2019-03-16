В Безенчукском районе у мужчины нашли пакет с марихуаной
16 марта 2019 11:03
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В ходе проведения оперативного мероприятия «Наблюдение» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Безенчукскому району обратили внимание на подозрительного мужчину, который передвигался по улице Рабочая. Полицейские приняли решение задержать его и досмотреть. Задержанным оказался безработный, ранее судимый за хранение наркотических средств, местный житель 1976 года рождения.
При проведении досмотра предметов одежды и ручной клади в присутствии понятых у подозреваемого стражами правопорядка был обнаружен и изъят пакет из прозрачного полимера, внутри которого находилось вещество растительного происхождения в виде сухих измельченных листьев, стеблей. Найденное вещество оказалось наркотическим средством марихуана общей массой 375,6 грамма, что является крупным размером. В ходе беседы с полицейскими подозреваемый пояснил, что он хранил наркотик без цели сбыта.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
С 11 по 22 марта 2019 года в Самарской области проходит I этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
В рамках акции каждый неравнодушный гражданин сможет позвонить и сообщить круглосуточно и анонимно об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Контактные телефоны Вы можете найти здесь.
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