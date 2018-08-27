У самарца преступник угнал автомобиль, чтобы ездить самому

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В отдел полиции в Самаре обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что утром он не обнаружил свой автомобиль на привычном месте – возле дома, расположенного на улице Глушицкой.Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что к совершению данного противоправного деяния может быть причастен 39-летний житель Самарской области. Из собранных материалов следовало, что автомобиль потерпевшего был отбуксирован во двор одного из домов, расположенных в Красноярском районе Самарской области. При проверке данная информация нашла свое подтверждение. Транспортное средство самарца изъяли. Предполагаемого злоумышленника задержали.По данным полицейских, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Согласно полученной информации, 39-летний мужчина намеревался оставить автомобиль себе и использовать его в качестве средства передвижения, сообщает облМВД..Фото pixabay.com