Тольяттинка ударила ножом бывшего мужа

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Инцидент, в ходе которого 32-летний местный житель получил ножевое ранение, произошел в вечернее время в квартире, расположенной в одном из домов на бульваре Королева Автозаводского района Тольятти. О произошедшем полицейским стало известно после того, как пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.При проверке поступившего от медработников сообщения сотрудники полиции установили, что ножевое ранение мужчина получил по месту жительства его бывшей супруги, с которой они давно не проживают вместе.Прибыв по указанному адресу, следственно-оперативная группа опросила жильцов дома. Также полицейские пообщались с проживающей в квартире женщиной, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Из собранной информации следовало, что в тот день бывший муж подозреваемой пришел повидаться с их общей дочкой. По предварительным данным, в ходе распития спиртного, из-за личных неприязненных отношений, между бывшими супругами произошел конфликт, во время которого женщина схватила нож и ударила им своего оппонента в область живота.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.