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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинка лишилась сумки в подъезде

11 ноября 2018 12:31
144
Тольяттинка лишилась сумки в подъезде
Несмотря на темноту, она смогла рассмотреть грабителя.

За помощью в полицию обратилась местная жительница 1987 года рождения, у которой в ночное время в подъезде дома на улице Карла Маркса в Самаре злоумышленник вырвал из рук сумку.
Женщина рассказала правоохранителям, что в украденной сумке был кошелек и банковские карты, а также пояснила, что, несмотря на темное время суток, она смогла рассмотреть грабителя и описала приметы нападавшего.

В ходе оперативных мероприятий недалеко от места происшествия была обнаружена сумка потерпевшей, в ней находилось все, кроме банковских карт.

У сотрудников уголовного розыска появились сведения о том, что к нападению на женщину может быть причастен ранее судимый за кражу безработный 29-летний местный житель. Полицейские выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе допроса злоумышленник признал свою вину.
О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Сотрудники полиции напоминают: необходимо соблюдать меры предосторожности, находясь на улице в темное время суток. Старайтесь выбирать маршрут только по освещенной местности. Держите сумку так, чтобы ее было нелегко сорвать злоумышленникам.
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