Сызранец попросил поменять деньги и ограбил пенсионера

114

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о том, что в дневное время, неизвестный преступник, находясь во дворе частного дома, открыто похитил у пенсионера кошелёк с 27 000 рублей.Перед инцидентом, мужчина совершал покупки в ближайших магазинах. А по возвращению домой, уже у калитки, его окликнул незнакомец с просьбой поменять деньги. После того, как пенсионер достал из кармана шубы кошелек, злоумышленник выхватил его и скрылся.Полицейские предположили, что именно в момент совершения покупок злоумышленник увидел крупную сумму в кошельке у пострадавшего. Сотрудники уголовного розыска опросили персонал магазинов, где побывал пенсионер, установили лицо, возможно, причастное к совершению преступления и задержали его «по горячим следам». Задержанный - безработный 43-летний мужчина признался в содеянном.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до четырёх лет. Деньги возвращены пострадавшему.