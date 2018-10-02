Самарские полицейские раскрыли серию грабежей, совершенных в магазинах одной сети

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В полицию поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов поселка Мехзавод города Самары злоумышленник похитил упаковку пива и выбежал из магазина в неизвестном направлении. Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили работников магазина, и выяснив все подробности произошедшего, изъяли для просмотра записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело о грабеже. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 летЧерез несколько дней в полицию поступило сообщение от сотрудника другого магазина той же торговой сети, что и в первом случае, о том, что неизвестный похитил несколько бутылок пива и две курицы гриль. При просмотре видеозаписи камер наблюдения, полицейские установили, что в обоих случаях подозреваемые в совершении преступления схожи по приметам.В ходе проведенной работы у полицейских появилась информация о том, что к совершению преступления может быть причастен ранее не судимый, нигде не работающий местный житель 1994 года рождения. Задержанный молодой человек в ходе опроса признал свою вину. В настоящее время ведется следствие, устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в Самарской области, сообщает облМВД.Фото pixabay.com