Самарец пытался бесплатно унести шаурму
27 декабря 2018 11:30
142
К сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что в одной из торговых точек, расположенных на Южном шоссе, произошел грабеж.
Полицейские, выехавшие по указанному адресу опросили работников магазина и очевидцев произошедшего. Из собранных материалов следовало, что один из посетителей заказал пять порций шаурмы, а после того, как пакет с едой оказался в руках, выбежал из помещения, не расплатившись. Действия злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в павильоне.
Просмотрев запись с камеры, сотрудники уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение мошенничества молодой человек 1991 года рождения.
Злоумышленник был задержан полицейскими по месту проживания. Он признался, что, в силу отсутствия источника доходов, решил подобным образом приобрести еду.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 декабря 2018 23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем. Закон
387
26 декабря 2018 23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн. Закон
571
26 декабря 2018 18:15
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии. Закон
263
25 декабря 2018 22:39
Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость. Закон
448
25 декабря 2018 19:04
В условиях современного экономического напряжения, эпохи цифровых технологий и валюты, единственным актуальным вопросом является юриспруденция. Закон
49
25 декабря 2018 15:46
Родители Отто Вомбиера неоднократно заявляли, что в КНДР их сына подвергали жестоким пыткам. Закон
467
24 декабря 2018 21:35
Водителя легкового автомобиля оштрафовали за нечитаемый номер на 5 тысяч рублей. Инспектор ГИБДД оштрафовал водителя и отметил, что подо льдом некоторые цифры на... Закон
1884
Происшествия
27 декабря 2018 13:49
Спасатели помогли им добраться до берега. Происшествия
45
27 декабря 2018 11:09
Автомобилистка не проявила осторожность во время непогоды. Происшествия
110
27 декабря 2018 09:47
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр. Происшествия
133
Криминал
27 декабря 2018 11:30
Он рассказал, что не имеет денег и хотел приобрести еду. Криминал
139
27 декабря 2018 11:13
Он пытался сдать похищенное в ломбард. Криминал
100
27 декабря 2018 09:56
Также он уличен в двух кражах. Криминал
111
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2876
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
267
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
316
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1932
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
771
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1187
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1268
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1117
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1480
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1860
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1988
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3217
Мероприятия