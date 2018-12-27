Самарец пытался бесплатно унести шаурму

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К сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что в одной из торговых точек, расположенных на Южном шоссе, произошел грабеж.Полицейские, выехавшие по указанному адресу опросили работников магазина и очевидцев произошедшего. Из собранных материалов следовало, что один из посетителей заказал пять порций шаурмы, а после того, как пакет с едой оказался в руках, выбежал из помещения, не расплатившись. Действия злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в павильоне.Просмотрев запись с камеры, сотрудники уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение мошенничества молодой человек 1991 года рождения.Злоумышленник был задержан полицейскими по месту проживания. Он признался, что, в силу отсутствия источника доходов, решил подобным образом приобрести еду.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.