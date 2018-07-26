Самарчанка угрожала убить соседку по коммуналке осколком от кружки
26 июля 2018 12:17
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Безработная и ранее не судимая 32-летняя жительница Промышленного района областного центра подозревается в угрозе убийством в адрес своей 29-летней соседки по коммунальной квартире, расположенной в доме на проспекте Карла Маркса. Из собранных участковыми уполномоченными полиции материалов следует: инцидент между двумя женщинами произошел в ночное время суток на общей кухне. После словесной перепалки одна из участниц начала угрожать своей оппонентке осколком от керамической кружки. Сотрудники полиции в ходе отработки информации о случившемся опросили соседей участниц конфликта, собрали характеризующий материал.
Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, сообщает облМВД.
Подавляющее большинство преступлений этой категории совершается в отношении родственников, соседей, близких знакомых, с которыми на бытовой почве сложились или внезапно возникли в ходе ссор неприязненные отношения. Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что разрешать возникающие недопонимания необходимо мирными методами. Если все-таки Вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
Фото pixabay.com
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