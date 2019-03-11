«Самараинтур-С» вернет клиенту деньги за тур в Таиланд, присвоенные сотрудником
11 марта 2019 12:34
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Компании «Самараинтур-С» придется расплатиться за руководителя своего обособленного подразделения Татьяну Бирюкову с туристкой. Областной суд 4 марта оставил в силе решение Самарского районного суда, по которому компания должна перечислить клиентке 213 тысяч рублей, включая присвоенные менеджером 180 тысяч.
Через «Самараинтур-С» в сентябре прошлого года женщина оформила две путевки в Таиланд, за что отдала г-же Бирюковой 180 тысяч рублей. Однако свою мечту туристка так и не осуществила, так как представитель компании просто не донесла деньги до кассы, а положила в собственный карман. Руководство «Самараинтур-С» пыталось снять с себя ответственность, заявив в суде, что деньги клиента присвоила не фирма, а бывший наемный работник Бирюкова, которая к тому времени уже была уволена за грубые нарушения трудовых обязанностей. Ранее руководство турфирмы само инициировало проверку в отношении Бирюковой, в процессе проведения которой факты неоднократного присвоения менеджером денежных средств, полученных от туристов, полностью подтвердились.
Тем не менее суд встал на сторону пострадавшей, так как отношения были надлежащим образом оформлены ею именно с компанией, а не с ее представителем, доказательством чего стали договор и квитанция с печатью «Самараинтур-С». Помимо стоимости тура в 180 тысяч рублей, компания должна компенсировать моральный вред (3 тысячи рублей) и уплатить штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя (еще 30 тысяч рублей), пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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