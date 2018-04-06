Пьяный конфликт между мужчинами в Жигулевске привел к смерти одного из оппонентов
6 апреля 2018 12:04
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В полицию Жигулевска поступило сообщение от местного жителя об обнаружении на чердаке одного из домов по улице Гоголя трупа мужчины.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и установили, что тело не имеет видимых признаков насильственной смерти. Однако, в ходе проведенного судебно-медицинского исследования было установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате перелома костей черепа. Стражи порядка выяснили, что потерпевшим является 57-летний мужчина без определенного места жительства.
Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что собутыльники распивали спиртные напитки в комнате подозреваемого. В ходе застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого хозяин жилплощади нанес несколько ударов руками и ногами оппоненту, после чего потерпевший ушел на чердак дома, где впоследствии скончался. Злоумышленник признал свою вину полностью. По данным сотрудников полиции подозреваемым является 31-летний житель Жигулевска, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
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