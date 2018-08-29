Приятель в Жигулевске без разрешение взял у хозяина мотороллер покататься, а от вызвал полицию

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Преступление произошло в августе текущего года на территории одного из гаражных массивов Жигулевска. По данным правоохранителей, потерпевший - местный житель 1970 года рождения, распивал спиртные напитки в компании знакомого в своем гараже. В ходе застолья хозяин гаража уснул, а его приятель решил прокатиться на мотороллере, принадлежащем потерпевшему. Хозяин транспортного средства, проснувшись и обнаружив пропажу имущества, сообщил о случившемся в полицию. Когда знакомый пострадавшего вернулся в гараж, на месте происшествия уже работали стражи правопорядка. Владелец мотороллера пояснил, что он не давал разрешения приятелю на пользование мототехникой. Злоумышленника задержали.По данным оперативников, подозреваемым является безработный местный житель 1990 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести.Возбуждено уголовное дело об угоне, сообщает облМВД.